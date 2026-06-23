CHP'de gözler MYK ve PM'de: Yeni ihraçlar yolda mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık ve parti yönetimine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarıyla parti yönetimine ilişkin adımlar atması beklenirken, Özgür Özel cephesinin de grup toplantısı ve hukuki süreç hazırlığında olduğu belirtiliyor. A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Aydoğan Ahıakın, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.