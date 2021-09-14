CHP’de ’Gölge Genel Başkan’ Oğuz Kaan Salıcı mı?

CHP'nin Kuzey Irak'ta Barzani'yi ziyaret etmesi tartışılmaya devam ediyor. CHP heyetinin başındaki isim Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı. Salıcı'nın 10 Aralık hareketiyle CHP'yi ele geçirdiği iddiası bir kenarda dursun CHP'nin yeni politikalarında en önemli belirleyici olduğu artık bir gerçek. Peki, CHP'nin yeni siyasi kodlanması ne anlama geliyor? İşte detaylar...