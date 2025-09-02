CHP’de gergin bekleyiş! Seçim mi savaş mı?

15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına sayılı günler kala CHP içindeki tansiyon daha da yükseldi. Olası "mutlak butlan" kararına karşı genel merkez düğmeye basmış, delege seçimlerini erkene çekmişti. Seçimler ise hakaretlere, yumruklara ve şiddete sahne oldu. Parti içindeki tek kavga elbette bu da değil...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN