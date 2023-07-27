27 Temmuz 2023, Perşembe
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CHP’de değişim tartışması büyüyor! Eski CHP Genel Sekteri Önder Sav’dan Kılıçdaroğlu tepki
Geçtiğimiz gün CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada dengeler bir anda değişti. "Değişim" isteyen muhalifler, salt çoğunluğu yakaladı. Güven kaybına uğrayan Kılıçdaroğlu ise destek turuna çıktı, ankara'da partisini milletvekilleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, "lider benim" mesajı verdi. Bu arada; Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ne MYK'dan takviye yapacağı konuşuluyor. İşte ayrıntılar.