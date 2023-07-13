CHP'de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimle görüşmesini A Haber'de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Seçimlerden ağır yenilgiyle ayırılan CHP'de değişim sancıları sürüyor. Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne giremedi, koltuk fırlattı. Genel Merkez önünde "Kemal istifa" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarıyla buluştu. 5 saat süren değişim toplantısında ne konuşuldu? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyadin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle görüştüğünü ve CHP'de artık tablonun netleştiğini anlattı.

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