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CHP'de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimle görüşmesini A Haber'de anlattı: Tablo netleşmiştir...

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 13:03
Seçimlerden ağır yenilgiyle ayırılan CHP'de değişim sancıları sürüyor.  Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne giremedi, koltuk fırlattı. Genel Merkez önünde "Kemal istifa" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarıyla buluştu. 5 saat süren değişim toplantısında ne konuşuldu? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyadin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle görüştüğünü ve CHP'de artık tablonun netleştiğini anlattı.
CHPde değişim sancısı! CHP'DE DEĞİŞİM SANCISI!

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