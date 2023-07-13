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Haberler Galeri CHP'de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimle görüşmesini A Haber'de anlattı: Tablo netleşmiştir...

CHP'de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimle görüşmesini A Haber'de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Seçimlerden ağır yenilgiyle ayırılan CHP'de değişim sancıları sürüyor. Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne giremedi, koltuk fırlattı. Genel Merkez önünde "Kemal istifa" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarıyla buluştu. 5 saat süren değişim toplantısında ne konuşuldu? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Gazeteci – Yazar Osman Diyadin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyadin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle görüştüğünü ve CHP'de artık tablonun netleştiğini anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 13:05
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CHP’de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimle görüşmesini A Haber’de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmaları hızla sürerken Bolu Belediye Başkanı Tancu Özcan, CHP Genel Merkezi'ne yürüdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimle görüşmesini A Haber’de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Özcan, CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığa seslendi, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

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CHP’de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimle görüşmesini A Haber’de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan ilişkisini eleştirdi Özcan tüm seçim sürecini ele aldı "hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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CHP’de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimle görüşmesini A Haber’de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Özcan daha sonra Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı yanında götürdüğü koltuğu otobüsten aşağıya attı.

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CHP’de değişim sancısı! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimle görüşmesini A Haber’de anlattı: Tablo netleşmiştir...

Tüm bunlar yaşanırken Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı.