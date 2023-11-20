CHP’de çift başlılık endişesi

Kurultay sonrası CHP Genel Başkanı olarak seçilken Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalması partide çift başlılık görüntüsü vermişti. CHP şimdi bu görüntü ile yerel seçim hazırlıklarına başlıyor. 81 il başkanı 24-26 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

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