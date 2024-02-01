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CHP’de Çankaya bildirisi krizi! CHP Parti Meclisi cuma günü toplanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 08:50
CHP'de Kadıköy, Bodrum ve Çankaya ilçeleri paylaşılamıyor. Özelikle Kadıköy ve Çankaya'da ekipler arası savaş var. Bu ilçelerde kimlerin aday olacağına cuma günü yapılacak Parti Meclisi'nde karar verilmesi bekleniyor. Peki kimler adaylığa daha yakın? Kulislerde neler konuşuluyor? İşte tüm detaylar…
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