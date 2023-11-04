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CHP'de büyük kurultay! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak?

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Giriş: 04.11.2023 11:03
CHP yeni Genel Başkanını seçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışacak. Gelen sıcak bilgiye göre; eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan son anda çekildi. Cihaner, “Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” ifadelerine yer verdi. Peki, CHP’nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? Kurultayda süreç nasıl işleyecek?
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