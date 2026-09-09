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Algoritmalar hayatımızı, kararlarımızı ve alışkanlıklarımızı nasıl yönetiyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Algoritmalar hayatımızı, kararlarımızı ve alışkanlıklarımızı nasıl yönetiyor?

Sosyal medya platformlarında kullanılan algoritmalar, kullanıcıların izlediği içerikten satın alma alışkanlıklarına kadar pek çok kararı etkiliyor. Kullanıcıların dijital izlerini analiz ederek kişiye özel içerik ve reklamlar sunan sistemler, "Bizi bizden daha iyi mi tanıyorlar?" sorusunu gündeme getiriyor. Uzmanlara göre öfke, korku ve skandal içeren içerikler daha fazla etkileşim için öne çıkarılırken, algoritmaların giderek hayatın merkezine yerleşmesi dijital dünyada "tekno-oligarşi" ve tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

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