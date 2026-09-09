Van'da gelinlerin yeni gözdesi: 50 bin liralık imitasyon setler

Artan altın fiyatları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki düğünlerde takı tercihlerini değiştirdi. Van'da gelinlerin vazgeçilmezi olan gerdanlık, bilezik ve kemerlerin altın görünümlü imitasyon ve altın kaplama modellerine ilgisi arttı. Kuyumcuda milyonlarca lirayı bulan takı setleri yerine yaklaşık 50 bin liralık imitasyon ürünleri tercih eden vatandaşlar, hem şatafatlı düğün geleneğini sürdürüyor hem de bütçelerini koruyor. A Haber muhabiri Nazlı Timur, Van'daki yeni takı trendini ve sektördeki yoğun talebi aktardı.