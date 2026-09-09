12 ülkeden İsrail'e yaptırım baskısı! Almanya neden iş birliğini sürdürüyor?

İsrail'e yönelik uluslararası baskılar artarken, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı ticari faaliyetlere yönelik kısıtlama kararlarını açıkladı. Almanya ise yaptırım uygulanması yerine İsrail'le diyaloğun sürdürülmesi gerektiği görüşünü savundu. Uluslararası gelişmeleri değerlendiren A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, İsrail'e yönelik yaptırım kararlarını ve Almanya'nın yaklaşımındaki farklılığı canlı yayında aktardı.