CHP'de kuruluş yıl dönümü gerilimi! Mansur Yavaş törenlere katılmıyor

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Mansur Yavaş dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmazken, akşam Genel Merkez'de yapılacak resepsiyona da katılmayacağı öğrenildi. Yavaş'ın tavrının, CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ve parti içindeki siyasi gerilimle bağlantılı olduğu kulislerde konuşuluyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'ndeki son gelişmeleri ve kulislerdeki hareketliliği aktardı.