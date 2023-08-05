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CHP'de bitmeyen Atatürk tartışmaları

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Giriş: 05.08.2023 15:00
Disney'in Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ büyürken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandala sessiz kalması dikkat çekti. Ana Muhalefet liderinin tutumu CHP’deki Atatürk tartışmalarını akıllara getirdi.
CHP’de bitmeyen Atatürk tartışmaları
CHP'de bitmeyen Atatürk tartışmaları
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