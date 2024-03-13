CHP’de balya balya para polemiği! O paralar nereden geldi, nereye gitti? | Siyasetin sıcak gündemi A Haber'de değerlendirildi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, para trafiğine ‘bağış süsü’ vermeye çalışmalarının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı kirli parayla ilgili soruşturma başlattı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN