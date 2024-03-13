13 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’de balya balya para polemiği! O paralar nereden geldi, nereye gitti? | Siyasetin sıcak gündemi A Haber'de değerlendirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, para trafiğine ‘bağış süsü’ vermeye çalışmalarının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı kirli parayla ilgili soruşturma başlattı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirdi.