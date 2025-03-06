CHP’de “Adnan Beker” rahatsızlığı

Usulsüz yollarla alındığı iddia edilen diploma meselesinde yeni perde. Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili ifade vermek için adliyedeydi. "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasına net bir yanıt vermedi. Ne anlattı detayına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerini huzursuz eden iki konu daha var. Biri kurultaydaki şaibe iddiaları. Diğeri ise cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf eden İYİ Partili vekilin CHP'ye transferi...

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