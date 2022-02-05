05 Şubat 2022, Cumartesi
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CHP’de adaylık yarışı kızıştı! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı yarışı kızıştı. İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileri ile peş peşe görüşmesi ''batı arkamda" mesajı olarak yorumlandı. Peki ya CHP içerisinde neler oluyor? Gazeteciler A Habere değerlendirdi.