CHP’de adaylık gerilimi: A Haber’de çarpıcı yorum: İmamoğlu CHP’nin vasisi

CHP'de yolsuzluk soruşturmasında tutukluluğu devam eden eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine alternatif Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Yavaş'ın ismini geçiyor. Özel 24 saat içerisinde yaptığı açıklamasında Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyallerini verirken Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan gazeteci Gaffar Yakınca Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Yakınca Özel'in mesajlarında kendisine bir siyasi alan oluşturmaya çalıştığını ifade ederek "Özgür Özel’in bir planı var belli ki Özgür Özel fırsatları değerlendirmekle mahir ve ayağına gelen topu gole çeviriyor. Özel buradan kendine bir siyasi alanı açacak. Mansur Yavaş Özel için burada gerçekten tek risk onu da dışarıda tutmayı başarıyor." ifadelerine yer verdi.