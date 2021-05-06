- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de 650 milyon TL tartışması! CHP’nin istifa eden avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten zehir zemberek ifadeler
CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek medyaya ödenen paranın hesabını sordu. 650 milyon TL hangi yayın organı ve anket şirketlerine verildi? CHP’de istifalar devam eder mi? Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğitel o istifa dilekçesinin detaylarını anlattı.