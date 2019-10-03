03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.10.2019

CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor? İşte CHP-PYD gerçeği!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde terör örgütlerine ses çıkaramaması ve hatta eli kanlı örgütleri meşru göstermeye çalışma girişimleri tepki topluyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'yi  yok etmek için hem sahada hem de masada amansız bir mücadele verirken, CHP ise PYD yandaşı sözde akademisyeni ''Suriye Konferansı''na davet edip, Türkiye'yi hedef almasına göz yumuyor. Peki CHP neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması ile başlayan partideki savrulma nereye gidiyor? Tüm bu soruların cevapları sıradaki analizimizde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor? İşte CHP-PYD gerçeği!
CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor? İşte CHP-PYD gerçeği!
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
Kartal Anadolu Adalet Sarayı karıştı
Kartal Anadolu Adalet Sarayı karıştı
AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar
AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! MİT Müsteşarı...
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! MİT Müsteşarı...
Başkan Erdoğan'dan usta oyuncunun ailesine taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan usta oyuncunun ailesine taziye telefonu
Hatay'dan acı haber!
Hatay'dan acı haber!
Bakan Akar'dan operasyon sinyali
Bakan Akar'dan operasyon sinyali
Bakan Albayrak'tan A Haber'e flaş açıklamalar | Özel Röportaj
Bakan Albayrak'tan A Haber'e flaş açıklamalar | Özel Röportaj
Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Hatay'da askeri araç devrildi
Hatay'da askeri araç devrildi
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
Daha Fazla Video Göster