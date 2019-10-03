CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor? İşte CHP-PYD gerçeği!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde terör örgütlerine ses çıkaramaması ve hatta eli kanlı örgütleri meşru göstermeye çalışma girişimleri tepki topluyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'yi yok etmek için hem sahada hem de masada amansız bir mücadele verirken, CHP ise PYD yandaşı sözde akademisyeni ''Suriye Konferansı''na davet edip, Türkiye'yi hedef almasına göz yumuyor. Peki CHP neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması ile başlayan partideki savrulma nereye gidiyor? Tüm bu soruların cevapları sıradaki analizimizde.