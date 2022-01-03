03 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP YDK'dan Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar
CHP YDK, bugün Genel Merkez'de toplandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşltaş aktardı.
Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.
CHP YDK, bugün Genel Merkez'de toplandı.
Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü.
Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.
CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.