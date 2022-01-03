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CHP YDK'dan Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar

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Giriş: 03.01.2022 18:21
CHP YDK, bugün Genel Merkez'de toplandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşltaş aktardı.

CHP YDK, bugün Genel Merkez'de toplandı.

Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü.

Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

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