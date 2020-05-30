CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Fetih Suresi'nin okunması hakkında çirkin iftiralarda bulundu

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikte Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Yunan basını gibi CHP yandaşı TELE 1'de Fetih Suresi'nden rahatsız oldu. Kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Fetih Suresi okutulmasını 'sömürgecilik' olarak gördü. Yanardağ'a tepki Osman Gökçek'ten geldi: "Sen bu ülkenin evladı olamazsın"