CHP yandaşı gazeteciler canlı yayında bir bir itiraf etti: "Asıl kriz cumhurbaşkanı yardımcılığıyla çıkacak"

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun vadettiği sistemin ortaya çıkaracağı sorunlara değindi. "Parlamenter sisteme geçiş sürecinde ne olacak? Çünkü o zaman 6'lı masa ya da Millet İttifakı diye bir şey kalmayacak" diyen Gürses, asıl krizin ise tüm genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu senaryoda ortaya çıkacağını ifade etti. Aynı programda söz alan bir başka CHP yandaşı gazeteci Aytunç Erkin ise, "Yavaş ve İmamoğlu da kimsenin umrunda olmaz. 12'nci maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum" dedi.