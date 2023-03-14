14 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP yandaşı gazeteciler canlı yayında bir bir itiraf etti: "Asıl kriz cumhurbaşkanı yardımcılığıyla çıkacak"
CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun vadettiği sistemin ortaya çıkaracağı sorunlara değindi. "Parlamenter sisteme geçiş sürecinde ne olacak? Çünkü o zaman 6'lı masa ya da Millet İttifakı diye bir şey kalmayacak" diyen Gürses, asıl krizin ise tüm genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu senaryoda ortaya çıkacağını ifade etti. Aynı programda söz alan bir başka CHP yandaşı gazeteci Aytunç Erkin ise, "Yavaş ve İmamoğlu da kimsenin umrunda olmaz. 12'nci maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum" dedi.