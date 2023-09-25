25 Eylül 2023, Pazartesi
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CHP yandaşı Fatih Portakal çılgına döndü! "Sülale boyu akraba partisi..."
CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, CHP'deki liyakatsizliği gözler önüne seren blok listeyi paylaştı. Ankara İl Başkanı seçilen Ümit Erkol'un listesinden örnek veren Portakal, delegelerin birbirleri ile akraba olduklarını ortaya koydu. CHP'nin sülale boyu akraba partisine dönüştüğünü kaydeden Fatih Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya?" sözleri ile CHP'nin delege yapısına tepki gösterdi.