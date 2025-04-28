CHP ve otelin çelişkili jammer açıklaması! Bantçı korumanın ifadesi ortaya çıktı

CHP Ekrem İmamoğlu’nun para kasalarıyla buluştuğu otelde jammer kullanıldığını iddia ederken otel ise hiçbir tarihte jammer kullanılmadığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise belediyenin jammer kullanma yetkisinin olmadığını ve yasaya aykırı hareket edildiğini belirtti. Gizli buluşmada otelin kameralarını bantlayan ve İBB çalışanı olan korumanın ise ifadesi ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehemt Karataş aktardı.

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