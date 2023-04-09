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CHP ve İYİ Parti'nin listelerinde dikkat çeken isimler! A Haber'de tek tek masaya yatırıldı: FETÖ'cü artıklar... | FOX TV'nin sahibinin kızı da aday

A Haber
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Giriş: 09.04.2023 22:00
Son dakika haberi... Partiler aday listelerini YSK’ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'deki tartışmalı isimler tepki çekti. A Haber canlı yayınında “Canan Barlas ile Gündem” programında konu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
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