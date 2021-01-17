Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 vekilinden sert tepki! Demokrasi ve HDP mesajı

MEKTUBUN DETAYLARI

Milliyet'in haberine göre; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, geçtiğimiz Aralık ayında Kılıçdaroğlu'na gönderdikleri mektuba aradan geçen bir ayı aşkın süre içinde sözlü ya da yazılı herhangi bir yanıt alamadıklarını açıklarken, 3 sayfalık mektubun detayları da ortaya çıktı.

"Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlığıyla kaleme alınan mektupta, partideki sorunlara ilişkin tespitlerin yanı sıra seçime kadar bu sorunların çözülebilmesi için atılması gereken adımlar da 7 başlıkta sıralandı. Mektupta şu değerlendirme ve öneriler yer verildi: