CHP ve HDP Atatürk'ün evine saldırıya neden sessiz? CHP nereye savruluyor?

Yunanistan'da Atatürk'ün evine, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör yandaşları saldırmıştı. Olay Türkiye nezdinde büyük tepki çekerken CHP ve HDP derin bir sessizliğe bürünmüştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Ben Atatürk'ün pozisyonu ile yerli ve milli dediğimiz Cumhur İttifakı'nın pozisyonunun daha çok uyuştuğunu düşünüyorum. CHP ise giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savruluyor. Ümit ederim ki CHP bu konuda kendini düzeltir." dedi.