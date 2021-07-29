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CHP ve HDP arasındaki yeni krizin adı: Göçmen

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Giriş: 29.07.2021 19:41
Güncelleme:29.07.2021 19:41
Millet İttifakı'nda göçmen tartışması büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri göndereceğiz" açıklamasının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki göçmenlerin su ücretlerine 10 kat zam yapacağını söylemişti. Bu açıklamaya Millet İttifakı ortaklarından, önce Saadet Partisi sonra da HDP'den sert tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Özcan'ın kararını "ırkçılık" olarak niteledirdi.

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