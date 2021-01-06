CHP üniversitede provokasyonu körüklüyor

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle öne çıktı. Üniversitelerin, AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildiğini savunan Toprak, kendisinin de 32 yıl CHP kimliğiyle akademisyenlik yaptığını gizleyemedi.

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle öne çıktı. Üniversitelerin, AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildiğini savunan Toprak, kendisinin de 32 yıl CHP kimliğiyle akademisyenlik yaptığını gizleyemedi.