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CHP üniversitede provokasyonu körüklüyor

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Giriş: 06.01.2021 15:46
CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle öne çıktı. Üniversitelerin, AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildiğini savunan Toprak, kendisinin de 32 yıl CHP kimliğiyle akademisyenlik yaptığını gizleyemedi.

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle öne çıktı. Üniversitelerin, AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildiğini savunan Toprak, kendisinin de 32 yıl CHP kimliğiyle akademisyenlik yaptığını gizleyemedi.

Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan Ulaş Çelikin terör propagandası yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı! Babası da gurur duymuş! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINDA GÖZALTINA ALINAN ULAŞ ÇELİK'İN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI! BABASI DA GURUR DUYMUŞ!
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Habere özel açıklamalarda bulundu SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MELİH BULU A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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