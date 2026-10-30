Meteoroloji'den 22 ile sarı kodlu uyarı: İl il kritik bölgeler açıklandı

Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden İstanbul dahil 22 kent için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi. Adıyaman ve Mersin'deki su baskınlarının ardından ani sel, su baskını ve hortum riski gündemdeki yerini korurken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, radar görüntüleri eşliğinde kritik bölgeleri tek tek sıraladı ve dondurucu soğukların yurda giriş yapacağı tarihi açıkladı.