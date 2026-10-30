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Çocukları traktörle antrenmana taşıyor: Hiçbir ücret almadan çocukları eğitiyor
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Çocukları traktörle antrenmana taşıyor: Hiçbir ücret almadan çocukları eğitiyor

Bursa'da yaşayan 71 yaşındaki gönüllü antrenör Muhittin Koldaş, çocukları traktörle antrenmana taşıyor. Eski sporcu, ücret talep etmeden minikleri sporla buluşturuyor.

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