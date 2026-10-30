Muhammed Hüseyin Mercan: "Türk dünyası küresel lojistiğin ve enerjinin yeni merkezi oluyor!"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 163 maddelik Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi ve dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle tamamlandı. Zirvenin stratejik kararlarını A Haber canlı yayınında değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Orta Koridor'dan ortak savunma kolejine, uzay projelerinden Filistin ve KKTC'ye yönelik kararlara kadar önemli başlıkları ele aldı. Mercan, Türk dünyasının küresel siyasette ve lojistikte daha etkin bir güç haline geldiğini vurguladı.