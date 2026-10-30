Bursa'da zeytinde rekor sezon beklentisi: Fabrikalarda sıvı altın mesaisi başladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin hasadıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğun mesai başladı. Bu sezon Bursa genelinde 300 bin ton, Türkiye genelinde ise 3,8 milyon ton zeytin rekoltesi beklendiği belirtildi. Üreticilerin topladığı zeytinlerin bir bölümü sofralık olarak ayrılırken, yağlık zeytinler yıkama, ezme ve santrifüj aşamalarından geçirilerek zeytinyağına dönüştürülüyor. İşletmeci Mert Tümer, Türkiye genelinde zeytinyağı üretiminin 500 bin tona ulaşabileceğini ve sezonun şubat ayına kadar sürebileceğini aktardı.