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CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın kanında kokain çıktı
Son dakika haberine göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, kanında kokain tespit edilince eğlence amacıyla uyuşturucu maddeyi aldıklarını söyledi. Yıldırım’ın ismi ve fotoğrafı, CHP Söke İlçe Başkanlığı’nın internet sitesinden apar topar kaldırıldı.