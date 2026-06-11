CHP PM'de 57 üyeden 28'i istifa etti

CHP'de sular durulmuyor, "değişim" kavgası artık bir siyasi imha operasyonuna dönüştü. Özgür Özel ve ekibi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırmak ve yönetimi tamamen kilitlemek için Parti Meclisi’nden (PM) toplu istifa kararı alarak "kaos" düğmesine bastı. 9 ismin ihraç istemine misilleme olarak gelen 28 istifa, partiyi apar topar bir kurultaya sürükleme planının en somut adımı olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin detayları aktardı.