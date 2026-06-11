ANALİZ | 1950'den bu yana CHP neden iktidar olamadı?

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yıllardır sinsi sinsi büyüyen ve partiyi içten içe kemiren iç hesaplaşma, gelinen noktada Türk siyasi tarihinin en şiddetli krizlerinden birine dönüştü. Mahkemenin verdiği şok 'mutlak butlan' kararıyla partideki tüm dengeler altüst olurken, gözler yeniden siyaset sahnesine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. 1950'den bugüne sandıktan tek başına iktidar çıkaramayan, rotasını millet yerine vesayet odaklarına kıran CHP'nin; darbelerden kurultay kavgalarına, ekonomik krizlerden 'para kuleleri' rezaletine uzanan çalkantılı serüveni, Türk siyasetinde kartların yeniden karılmasına neden oluyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, tarihi analizi kaleme aldı.