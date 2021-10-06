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CHP örtülü ittifak ortağı HDP’ye her türlü tavizi vermeye devam ediyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.10.2021 12:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Uzlaşma olmazsa biz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi düzenlemelerimizi hayata geçiririz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" dedi.
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