CHP olağan ilçe kongresinde İP'ler gerildi! CHP ve İYİ Partili isimler birbirlerini yediler! Akşener'e sert sözlere tepki...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. Öte yandan İmamoğlu, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya ittifak için göz kırptı. Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşma üzerinden kulis bilgileri bomba gibi gündeme düşmeye devam ederken, CHP Avcılar olağan ilçe kongresinde CHP'li yönetici masadan kalkıp yeniden oturan 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı ise bu sözlere tepki gösterince ortam gerildi. İşte o anlar…