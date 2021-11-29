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CHP ne yapmaya çalışıyor amaçları ne? Muhalefetin 'sokak çağrısı' ne anlama geliyor?

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Giriş: 29.11.2021 09:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak istediklerini ancak valiliğin izin vermediğini iddia etmiş, meydanın 2014'ten bu yana mitinglere kapalı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu kirli algı operasyonunu büyük tepki çekti. Muhalefet neden erken seçim çağrısı yapıyor? Halkı kin, nefret ve isyana teşvik suç değil mi? Erken seçim ittifakına finans çetesi desteği mi? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Döviz sabotajının nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Ekonomik kurtuluş savaşında kim, nerede? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi?  Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Gelişmeleri AK Parti Mersin Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Hacı Özkan değerlendirdi.
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