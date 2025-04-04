04 Nisan 2025, Cuma
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CHP ne gizliyor? Gazeteci Emin Pazarcı: CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor
CHP pazar günü kurultaya şaibe ve İBB’deki yolsuzluk gündemiyle gidiyor. Sokak eylemleri ve boykot ile Türkiye’nin iç huzuru ve ekonomisini hedef alan Özgür Özel ise tek aday. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “İBB’deki yolsuzluk, şaibeli kurultay gibi çok meseleler var. Bütün mesele CHP içine düştüğü bataklıktaki görüntüyü örtmeye çalışıyor.” dedi.