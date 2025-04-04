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CHP ne gizliyor? Gazeteci Emin Pazarcı: CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor

CHP ne gizliyor? Gazeteci Emin Pazarcı: CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 11:40
CHP pazar günü kurultaya şaibe ve İBB’deki yolsuzluk gündemiyle gidiyor. Sokak eylemleri ve boykot ile Türkiye’nin iç huzuru ve ekonomisini hedef alan Özgür Özel ise tek aday. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “İBB’deki yolsuzluk, şaibeli kurultay gibi çok meseleler var. Bütün mesele CHP içine düştüğü bataklıktaki görüntüyü örtmeye çalışıyor.” dedi.
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CHP ne gizliyor? Gazeteci Emin Pazarcı: CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor
CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor
"CHP içine düştüğü bataklı örtmeye çalışıyor"
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