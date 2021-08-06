07 Ağustos 2021, Cumartesi
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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti
Yangınlarla mücadele çalışmalarını hedef alan CHP'li bazı vekiller, gerçek dışı iddialarla algı girişiminde bulunmaya devam ediyor. Alevlerin söndürülmesi için gece gündüz demeden yürütülen çalışmaları görmezden gelen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonuna mesaj yollayarak, yangın afetini siyasete alet etti.