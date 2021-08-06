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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

Yangınlarla mücadele çalışmalarını hedef alan CHP'li bazı vekiller, gerçek dışı iddialarla algı girişiminde bulunmaya devam ediyor. Alevlerin söndürülmesi için gece gündüz demeden yürütülen çalışmaları görmezden gelen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonuna mesaj yollayarak, yangın afetini siyasete alet etti.

Yangın afetini siyasete alet edip cep telefonu mesajıyla algıya girişti. Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Ancak bazı CHP'li milletvekilleri ise bu mücadeleye destek vermek yerine, Türkiye'nin yangınla mücadelesini karalıyor.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek gerçek dışı iddilarla algı operasyonu yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

CHP'li vekil mesajında "AK Parti iktidarından hükümetten bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

CHP'li Mürsel Alban'ın alevlerin söndürülmesi için gece gündüz demeden yürütülen çalışmaları görmezden gelmesi tepki çekti.

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