CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti

Yangın afetini siyasete alet edip cep telefonu mesajıyla algıya girişti. Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Ancak bazı CHP'li milletvekilleri ise bu mücadeleye destek vermek yerine, Türkiye'nin yangınla mücadelesini karalıyor.