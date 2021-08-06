CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'dan tepki çeken yangın mesajı! Mücadeleyi görmezden geldi algıya girişti
GÜNDEM A Haber
Yangınlarla mücadele çalışmalarını hedef alan CHP'li bazı vekiller, gerçek dışı iddialarla algı girişiminde bulunmaya devam ediyor. Alevlerin söndürülmesi için gece gündüz demeden yürütülen çalışmaları görmezden gelen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonuna mesaj yollayarak, yangın afetini siyasete alet etti.
Yangın afetini siyasete alet edip cep telefonu mesajıyla algıya girişti. Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Ancak bazı CHP'li milletvekilleri ise bu mücadeleye destek vermek yerine, Türkiye'nin yangınla mücadelesini karalıyor.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek gerçek dışı iddilarla algı operasyonu yaptı.
CHP'li vekil mesajında "AK Parti iktidarından hükümetten bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.
CHP'li Mürsel Alban'ın alevlerin söndürülmesi için gece gündüz demeden yürütülen çalışmaları görmezden gelmesi tepki çekti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 7-8 Ağustos KPSS Alan Bilgisi sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?