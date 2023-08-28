CHP medyasında hedef Anadolu insanı! Cumhuriyetçi ve demokrat olmamakla suçlayıp nefret kustular...

Son yıllarda CHP zihniyeti, Anadolu insanını sürekli olarak küçümserken seçimler öncesi bu tavırlarında göstermelik de olsa değişikliğe gitti. Ancak seçimlerde Anadolu'dan istediği oyu alamayan CHP zihniyeti yine bölgedeki vatandaşlara nefret kusmaya devam etti. Özellikle seçimler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kentlerde oturan vatandaşların demokrat olduğunu savunurken Anadolu'daki vatandaşları hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası CHP medyası da topa girdi ve Tele 1 ekranlarında CHP yandaşı Emre Kongar Anadolu'daki vatandaşları küçümsedi. Bölgede yaşayan vatandaşları Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat olmamakla suçlayan Kongar, sahil kesimlerinde CHP'ye oy veren vatandaşları övdü.