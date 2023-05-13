13 Mayıs 2023, Cumartesi
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CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Kakıllıkoyak mühürlü oy pusulalarıyla yakalandı
2023 cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala CHP, seçimin demokratik atmosferine gölge düşürecek skandalla gündeme geldi. CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Kakıllıkoyak'ın aracında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mühür basılmış oy pusulaları ele geçirildi.