CHP kanalı Halk TV bile kabul etti: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

Seçimlere artık geri sayım başlarken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bay Kemal'in adaylığına giden yolda yaşanan adaylık, liste ve bakanlık krizi sürece damgasını vururken koalisyondaki bu belirsizliği CHP kanalı Halk TV bile kabul etti. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullanırken Halk TV yazarı Mehmet Tezkan "Ben de" diyerek Erdemol'un sözlerini onayladı. İşte detaylar...