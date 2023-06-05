06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 23:46
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında 2,5 milyon oy ile fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan akılları zorlayan bir çıkış geldi. Aslanoğlu yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.
CHP’de kafalar pırıl pırıl
CHP'de kafalar pırıl pırıl
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Kılıçdaroğlu’ndan skandal savunma
Kılıçdaroğlu'ndan skandal savunma
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
CHP’de başkanlık yarışı mı?
CHP'de başkanlık yarışı mı?
Çayın sofralara yolculuğu!
Çayın sofralara yolculuğu!
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Devir teslimde duygusal anlar!
Devir teslimde duygusal anlar!
Daha Fazla Video Göster