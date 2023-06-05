CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında 2,5 milyon oy ile fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan akılları zorlayan bir çıkış geldi. Aslanoğlu yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.