26 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP, İYİ Parti’den borcunu istiyor! CHP’li aday DEM Parti’ye mi geçecek?
CHP lideri Özgür Özel'in Balıkesir üzerinden Meral Akşener'e yaptığı "borcunu öde" çağrısı ile başlayan tartışma sürüyor. Özel, İYİ Parti'den beklediği cevabı alamayınca bu kez İYİ Parti seçmenine seslendi. Özgür Özel'in DEM Parti ile yaptığı pazarlıkların ayrıntılarına da ulaşıldı. Karşılıklı destekler bir skandalı da beraberinde getirdi. DEM Parti Esenyurt'ta teröristbaşı Öcalan'a destek mitingi düzenledi.