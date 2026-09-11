İstanbul kiralık sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet başvuru rehberi ve şartlar

İstanbul'da barınma krizine tarihi neşter! Megakentte fahiş kiralara dur diyecek dev sosyal konut seferberliğinde merak edilen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. 10 bin liradan başlayan fiyatlarla dar gelirli ailelere nefes aldıracak toplam 15 bin kiralık konut hamlesinde ilk perde açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 kritik soruda tarihi projenin yol haritasını ilan ederken; 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet'ten ücretsiz yapılacak başvuruların şartlarını, 12 ilçedeki kontenjan dağılımını ve piyasadaki balonu söndürecek dev adımı Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.