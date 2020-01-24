CHP İyi Parti ve HDP'nin 'Kanal İstanbul' iki yüzlülüğü belgelendi

Millet İttifakı'nın 'Kanal İstanbul' ikiyüzlülüğü belgeledi. Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP, İyi Parti ve HDP, Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin emlakçılığını yapıyor. CHP, HDP ve İyi Parti Arnavutköy ilçe başkanları, sahibi oldukları gayrimenkul şirketleri aracılığı ile "Kanal İstanbul" çevresinden arsa satıyor. Arnavutköy sakinleri ise bu çelişkiye tepkili.

Kimi "rant için yapılıyor" dedi, kimi ise "cinayet projesi" diyerek karşı çıktı ama emlakçılığına da onlar soyundu!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de aslında desteklediğini savunarak, "Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz" demişti. Arnavutköy sakinleri de Özkan'ın bu sözlerine destek veriyor.

CHP, HDP, ve İyi Parti mega proje Kanal İstanbul'a karşı da karalama kampanyası yürütüyor. Oysa Kanal İstanbul güzergahında yer alan arazilerin emlakçılığını yine onlar yapıyor.

CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, aynı zamanda 'Ruhi Tuncel gayrimenkul yatırım ortaklığı' adlı şirketin sahibi.

CHP'li Tuncel, şirket aracılığı ile Kanal İstanbul projesine yakın lokasyonda birçok arazi alıp satıyor. Tuncel, pek çok CHP'li isme de arazi konusunda aracı oldu.

HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras da Kanal İstanbul güzergahında arsa ve konut satışı yapanlardan... HDP'nin Arnavutköy belediye başkan adayı ve eski ilçe başkanı Yavuz Kahrıman ise 'CNS emlak ve danışmanlık' adlı şirketin sahibi. Kahrıman'ın şirketine ait sosyal medya sayfasının kapak fotoğrafında Kanal İstanbul yer alıyor. Sattığı 'Kanal İstanbul' manzaralı bir arsanın bedeli tam 3 milyon lira...

Kanal İstanbul'a karşı çıkan İyi Parti'de de durum aynı... İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, 'Aktürk Gayrimenkul' adlı şirketin de sahibi.

Firmanın internet sitesinde pek çok arsa ilanının yanı sıra, Kanal İstanbul'un bölgeye katacağı değer etkisine dair çok sayıda haber yer alıyor.